Est-ce que Lili Reinhart et Cole Sprouse se sont séparés?

Notre couple de Riverdale préféré n’a pas été vu ensemble depuis un moment et on commence à s’inquiéter.

Lili Reinhart et Cole Sprouse se sont rencontrés sur la série Riverdale où ils interprètent un couple, Betty et Jughead!

Ils ont officialisé leur relation en apparaissant ensemble au gala du MET en 2018.

Depuis, les deux ont publié des photos de l’un et l’autre avec des messages adorables. Ils sont tellement #goals!

Par contre, la dernière photo de Cole publiée par Lili date du 27 novembre.

Le duo a passé les vacances de Noël séparément, Lili avec sa famille et Cole avec celle de KJ Apa en Nouvelle-Zélande.

Les rumeurs avaient débuté durant les congés, mais depuis que Lili s'est présentée seule aux Golden Globes, les fans ont sonné l’alarme.

Pour le bien de tous, on a mis notre chapeau de détective privé des réseaux sociaux et on a trouvé des informations assez intéressantes!

Premièrement, Lili a laissé en commentaire «Cuties» sous la photo de KJ où l'on voit aussi Cole, ce qui nous redonne une lueur d’espoir.

Mais la plus belle preuve que tout va bien entre les deux tourtereaux, c’est la story Instagram que Cole a publiée le soir des Golden Globes où il dit : «Voici ce qui arrive quand je laisse Lili Reinhart seule».

Dans la courte vidéo, on voit Lili qui explique à l’acteur Brett Dier d’où provient sa robe. Puis, l’actrice Haley Lu Richardson (la fiancée de Brett), sort de la jupe de Lili.

Haley Lu est une très bonne amie de Cole, puisqu’ils se partagent la vedette dans le film Five Feet Apart qui sortira en 2019!

Alors, si Lili a passé les Golden Globes avec l’amie de Cole et lui a publié une story Instagram la mentionnant, on croit avoir prouvé hors de tout doute raisonnable que notre couple favori est toujours ensemble!

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!