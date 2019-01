Étienne Moisan s’entend avec les Alouettes, Drew Willy s’en va

Les Alouettes de Montréal ont conclu une entente avec trois joueurs repêchés en 2018, dont le Québécois Étienne Moisan, en plus de libérer le quart-arrière Drew Willy, aujourd'hui.

Moisan a aidé le Rouge et Or de l’Université Laval à remporter la Coupe Vanier l’automne dernier. Le choix de sixième tour des Moineaux, le 51e au total, a capté quatre passes pour des gains de 57 verges en cinq rencontres la saison passée. Le receveur de 24 ans a complété son passage dans les rangs universitaires avec 50 attrapés pour 699 verges et trois touchés, en plus de réussir neuf plaqués.

Pour sa part, Willy a été ennuyé par les blessures en 2018, sans compter que les Alouettes ont compté sur Johnny Manziel et Antonio Pipkin au poste de pivot plus tard dans la campagne. Willy a disputé quatre rencontres, réussissant 52 de ses 79 passes pour 566 verges, trois majeurs et une interception.

Par ailleurs, Montréal a également fait signer un contrat au demi défensif Lekan Idowu et au receveur Richmond Nketiah.

L'ajout de Moisan survient après l'embauche, plus tôt cette semaine, de l'ancien quart-arrière du Rouge et Or Hugo Richard.