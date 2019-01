LACHANCEJeanne D'Arc Thivierge

LACHANCE

Jeanne D'Arc Thivierge



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 26 décembre 2018, à l'âge de 95 ans 9 mois, est décédée dame Jeanne D'Arc Thivierge, épouse de feu monsieur Lorenzo Lachance. Née à St-Laurent I.O., le 27 mars 1923, elle était la fille de feu dame Albertine Leclerc et de feu monsieur Alphonse Thivierge. Elle demeurait à St-Laurent I.O.où les membres de la famille recevront les condoléances à compter de 9 h 30. Les cendres seront déposées au cimetière de St-Laurent I.O. au printemps 2019. Madame Thivierge laisse dans le deuil ses enfants: Ginette (Claude Leclerc), Réjean (Lucie Simard), Suzanne (Paul-Émile Gagnon), Alain (Marie-Claude Caron), Daniel (Annie Shields), Sylvie (Gaston Pouliot), Louise (Sylvain Chevarie); ses petits-enfants et leurs conjoint(e)s et ses arrière-petits-enfants; ses sœurs: Carmelle (feu Jean-Paul Dumas), Georgette (feu Origène Verret), Louisette (Gaston Gagnon), Gisèle (Renaldo Pilote), Marielle (Raymond Gingras), Ghislaine (feu Pierre Beaudoin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lachance ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Jeanne D'Arc était également la maman de Lise et Monique, la sœur de Fernand (Gilberte Lachance), Marie-Paule (Joseph Vaillancourt), Eliane (Raymond Guérard), Jeannine, tous décédés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, pavillon de l'Enfant-Jésus, Tel: (418) 525-4385 Site: www.fondationduchudequebec.com. Les funérailles sont sous la direction de