BUTEAU, François



Décédé à Richelieu, Qc le 1er janvier 2019, à l'âge de 96 ans et 1 mois, le Père François Buteau Missionnaire Oblat de Marie Immaculée avait 72 ans de vie religieuse et 68 ans de vie sacerdotale. En plus de sa famille religieuse, il laisse dans le deuil une belle-sœur Jeannette Forgues (feu Louis Buteau) et de nombreux neveux et nièces, amis et anciens élèves. Le corps sera exposé le vendredi 11 janvier 2019, à partir de 18h30 à laUn temps de prière communautaire aura lieu à 19h30.