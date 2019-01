LAROCHE, Guy



À son domicile, le 2 janvier 2019, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Guy Laroche, fils de madame Jeanne Rajotte et de feu monsieur André Laroche. Il demeurait à Québec.Outre sa mère madame Rajotte, il laisse dans le deuil son fils Martin (Olivia-Maude Vallée); sa bonne amie Louise Blanchet; ses petits-enfants: Alexy et Meely; son frère Jean (Theresa Stewart), sa sœur Marthe (Jacques Urbain). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h à 12h.L'inhumation des cendres se fera au Ste-Hélène de Bagot. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Qc Téléphone : 418 527-4294 Courriel : info@societealzheimerdequebec.com Site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.