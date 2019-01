Gros problème de loyauté

Ma sœur aînée (80 ans) avait marié un homme violent et alcoolique. Elle l’a enduré jusqu’à sa mort au prix de gros problèmes de santé. Résiliente au plan physique et moral, elle a survécu à ses malheurs avec une étonnante sérénité. De cette union sont nés deux enfants. Une fille qui a réussi à garder son équilibre, et un fils qui a assimilé tous les défauts de son père, comme un idéal à atteindre. À cause de lui, ma sœur a payé doublement pour les années où elle a enduré son mari au lieu de réagir comme on le lui suggérait.

Je suis restée proche de ma sœur, et encore plus depuis que mon mari est décédé. On sort ensemble, et même si elle a du mal à se détendre, je réussis à la sortir de ses ennuis régulièrement. Car entre vous et moi, son fils lui soutire de l’argent depuis toujours, et je dois souvent payer pour elle quand on sort ensemble.

Mais là n’est pas le gros de ses soucis. Je me rendais compte depuis quelques mois qu’elle refusait parfois de sortir comme on avait prévu. Et quand ça se produisait, elle devenait invisible, parfois pour deux trois semaines. J’ai bien tenté de lui tirer les vers du nez pour en savoir la raison, mais rien à faire, elle restait muette et je respectais son silence.

Mais ma fille qui est demeurée proche de la sienne m’a révélé quelque chose sous le sceau du secret il y a peu. Sa cousine lui aurait révélé que son frère qui quête régulièrement de l’argent à sa mère, ce que je savais, a ajouté à ses demandes une violence physique qu’il n’avait pas avant. Tordages de bras, claques derrière la tête ou dans la figure, bref il la violente. Sa fille en fut témoin, mais s’est vu interdire par sa mère d’en parler. Mais comme elle a parlé à ma fille, je sais, et je ne veux plus me taire. Suis-je correcte ?

Une sœur qui refuse d’être complice

Je me sentirais aussi mal à l’aise que vous de me taire et je me précipiterais sur mon téléphone pour appeler la ligne « Aide Abus Aînés ». Mais je vais me contenir et vous inciter à parler d’abord à votre nièce pour vous assurer qu’elle garde un œil sur sa mère et que l’accès à son logis est interdit au fils. Je parlerais aussi ouvertement à ma sœur pour lui indiquer les risques qu’elle court en continuant comme elle le fait de recevoir son fils, et lui dire que désormais la famille va l’avoir à l’œil. Il y a des gens qu’il faut protéger contre eux-mêmes.