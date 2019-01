Attirée par des promesses de rendement alléchantes, la Caisse de dépôt et placement met les bouchées doubles dans le secteur technologique québécois et se montre plus discrète dans les industries traditionnelles.

En 2018, c’est l’entreprise montréalaise Plusgrade, conceptrice d’un logiciel destiné aux compagnies aériennes, qui a reçu le plus important investissement en capital-actions de la Caisse, et de loin : 200 millions $.

Les jeunes pousses comme Hopper, Breather, Poka et Frank and Oak ont aussi reçu l’appui de l’institution l’an dernier.

En fait, sur les 13 prises de participation que la Caisse a annoncées au Québec en 2018, cinq l’ont été dans le secteur technologique. En 2017, la proportion était nettement moindre : quatre sur 17.

Le vice-président des fonds et de la technologie à la Caisse, Thomas Birch, explique au Journal qu’au cours des quatre dernières années, l’institution a aiguisé sa stratégie.

Ainsi, la Caisse suit désormais de près toutes les entreprises technologiques qui font partie de la dizaine de fonds spécialisés dans lesquels l’institution a investi.

Plus de 600 start-ups suivies

Cela représente actuellement pas moins de 619 firmes d’ici. Celles qui ont le plus de potentiel sont incluses dans un top 50, puis dans un top 10.

Miser sur le secteur technologique, « c’est une bonne façon d’avoir de meilleurs rendements », note M. Birch, en évoquant des plus-values annualisées de 15 % ou plus.

Le risque est toutefois à l’avenant, comme on l’a vu lors de l’effondrement de la bulle techno, en 2000.

Pour réduire les risques, la Caisse préconise les entreprises qui génèrent des revenus récurrents.

Réinvestissement dans TrackTik

C’est exactement ce que Thomas Birch et son équipe ont trouvé chez TrackTik, une entreprise montréalaise qui conçoit des logiciels de gestion du personnel pour les firmes de sécurité. La Caisse vient d’y réinvestir.

Simon Ferragne a eu l’idée pour TrackTik en rencontrant par hasard un entrepreneur en Floride, il y a quelques années.

« Il m’a dit : “Mon seul système en temps réel, c’est quand mes clients m’appellent en furie pour me dire qu’ils ne sont pas satisfaits” », rigole M. Ferragne.

Depuis sa fondation en 2013, TrackTik connaît l’une des plus fortes croissances au Canada, ce qui l’a propulsée dans le top 10 de la Caisse.

L’entreprise a aujourd’hui des revenus de 13 millions de dollars qui proviennent notamment des géants mondiaux G4S, Securitas et Garda.

« Depuis sa création, TrackTik n’a perdu à peu près aucun client », souligne Normand Chartrand de la Caisse de dépôt et placement.

► Plus importants investissements de la Caisse dans des entreprises québécoises en 2018

Plusgrade (logiciel pour compagnies aériennes) 200 M$

Groupe Océan (industrie maritime) 56 M$

Pomerleau (construction) 50 M$

Stingray (divertissement) 40 M$

Hopper (application de voyages) 35 M$

Note : Il s’agit des investissements en capital-actions annoncés publiquement par la Caisse.