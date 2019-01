«La protection des lanceurs d’alerte, c’est un gros foutoir» - Rodolphe Parent

Le gouvernement caquiste doit revoir et regrouper les lois censées protéger les lanceurs d’alerte.

C'est du moins ce que revendique Rodolphe Parent, président de la Ligue d'action civique et membre fondateur du Comité public de suivi des recommandations de la commission Charbonneau.

«Il y a beaucoup de lois qui protègent les lanceurs d’alerte et qui les protègent différemment, alors c’est très difficile pour eux de s’y retrouver. La commission Charbonneau, elle voulait une grande loi qui dit : “voilà, vous êtes protégés de telle manière, à tel moment”», a expliqué Rodolphe Parent en entrevue avec Benoit Dutrizac sur QUB. Lui et les autres membres du Comité public vont demander à la ministre de la Justice, Sonia LeBel, de faire le ménage dans ce «gros foutoir».

De façon générale, Rodolphe Parent trouve décevante la réponse du gouvernement caquiste. «On en attendait vraiment plus [d’eux] pour notre rapport 2018 parce que ce rapport devrait faciliter leur travail. Ils devraient être très contents qu’on leur dise où on en est et ce qu’il reste à faire. On aimerait plus de réactions de leur part. On aimerait avoir une promesse claire notamment de Sonia LeBel», a-t-il mentionné.

Parmi les autres demandes que le comité désire faire à Sonia LeBel, il y a l’adoption de règles qui seraient contraignantes pour l’Assemblée nationale. «C’est-à-dire, prévoir la suspension possible d’un élu qui serait poursuivi pour des actes de collusion ou de corruption», a expliqué Rodolphe Parent.

«On voulait aussi que la vérification des municipalités [soit faite par] la vérificatrice générale du Québec, mais le gouvernement libéral a décidé que ça serait la Comission municipale du Québec, donc on n’est absolument pas contents avec cette décision», a-t-il ajouté.

Le Comité public de suivi des recommandations de la commission Charbonneau a publié trois rapports à ce jour. Sur les 60 recommandations formulées par la commission, 29 ont été adoptés totalement, 12 l’ont été partiellement et 19 sont tombées dans l’oubli, selon le comité.

Au total, la Commission s’est échelonnée sur 263 jours d’audience au cours desquels quelque 300 personnes ont été entendues. Les travaux ont coûté près de 45 M$ aux contribuables.

