La recette du succès de Desjardins

Lorsqu’on ramène une équipe professionnelle dans une ville qui l’a perdue il y a quelques années, les propriétaires ne peuvent pas se tromper dans le choix de leur personnel. À Ottawa, Jeff Hunt a frappé dans le mille avec l’embauche de Marcel Desjardins au poste de directeur général.

Depuis le retour du football dans la capitale fédérale, le Rouge et Noir ne joue pas pour ,500 (41-47-2), mais il a participé à la finale de la Coupe Grey à trois reprises au cours des quatre dernières campagnes. Elle a remporté les grands honneurs en 2016.

«On a de bonnes personnes en place qui s’acquittent bien de leurs tâches, a expliqué Marcel Desjardins. On est capables de dénicher les bons joueurs canadiens et américains qui sont capables de contribuer dès leur arrivée au sein de notre équipe.

«On a de la profondeur à toutes les positions, mais on n’en a jamais assez.»

Sur le marché des joueurs autonomes, Desjardins a toujours été prudent.

«Il faut éviter de surpayer pour garder un joueur ou pour aller en chercher un, a souligné celui qui a été à l’emploi des Alouettes de 2008 à 2012. Ce n’est pas toujours facile à faire.

«On n’est pas parfaits. On fait aussi des erreurs comme ce fut le cas l’an dernier. Il ne faut pas avoir peur de prendre des décisions si c’est nécessaire.»

De gros dossiers

Desjardins aura du pain sur la planche en prévision de l’ouverture du marché des joueurs autonomes le 12 février prochain. Le Rouge et Noir a plusieurs joueurs importants qui pourraient devenir libres comme l’air.

Le quart Trevor Harris, le receveur Greg Ellingson, le porteur de ballon William Powell seront des priorités pour Desjardins. Il y a également les joueurs de ligne offensive Jason Lauzon-Séguin, Sir Vincent Rogers et Nolan MacMillan qui seront en haut de sa liste.

«À la position de quart, c’est une année où on aurait d’autres options disponibles sur la table, a-t-il souligné en pesant ses mots. Mon approche sur le marché est de prioriser les pivots et les joueurs canadiens.

«Dans le passé, on a prouvé qu’on était capables de prendre des décisions déchirantes. Certains joueurs voulaient plus d’argent que ce qu’on leur offrait et ils ont décidé d’aller ailleurs. On n’a aucune crainte à ce niveau.»

Il n’a pas tort. Mike Reilly, Bo Levi Mitchell, Zach Collaros, Brandon Bridge, Jonathon Jennings et Travis Lulay sont tous des quarts qui susciteront un intérêt chez les neuf formations de la LCF.

Hebert ne reviendra pas

Au cours de l’entretien, Desjardins a confirmé que le secondeur Kyries Hebert ne sera pas de retour avec son équipe.

«Avec son âge, il serait surprenant qu’il soit meilleur la saison prochaine, a souligné l’homme de football. On a des jeunes joueurs qui évoluent à sa position et qui sont prêts à prendre plus de responsabilités. Il y a aussi une question de plafond salarial dans notre décision.»

Puis, à moins d’une surprise, le secondeur Chris Ackie tentera sa chance sur le marché des joueurs autonomes.

«Ses demandes financières sont très élevées et je ne peux pas lui garantir un poste de partant comme il le souhaite. Je ne serais pas surpris qu’il retourne avec les Alouettes à Montréal.»