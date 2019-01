La tempête se poursuit dans l’Est-du-Québec

L’importante tempête de neige qui s’abat sur l’Est-du-Québec continue d’affecter de nombreuses régions. Entre 20 et 50 cm de neige sont attendus d’ici jeudi soir.

Un avis de tempête hivernale a d’ailleurs été émis par Environnement Canada pour tous les secteurs situés à l’est du Québec. Les quantités de neige les plus importantes seront sur la pointe est de la Gaspésie et la Baie-des-Chaleurs.

La neige sera accompagnée de vents forts à violents causant de la poudrerie, ce qui réduira la visibilité.

Au fil de la journée, le temps sera un peu plus calme avec de la faible neige. Quelques flocons sont attendus pour le sud et le centre de la province.

La chute des températures va commencer à se faire sentir dès jeudi matin, mais c’est surtout à partir de vendredi qu’une vague de froid va affecter la province.

Jeudi, on prévoit un refroidissement éolien de – 30 °C pour l’Abitibi-Témiscamingue.À Montréal, le mercure affichera – 7 °C dans l’après-midi et – 15 °C dans la nuit de jeudi à vendredi. Les ressentis pourraient même frôler les – 30 °C. À Québec ce sera similaire : - 4 °C au cours de la journée et -14 °C au cours de la nuit avec un refroidissement éolien pouvant atteindre les – 25 °C.