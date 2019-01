Lady Gaga s’excuse d’avoir collaboré avec R.Kelly

Après avoir reçu beaucoup de pression de la part de ses fans, Lady Gaga a finalement fait une sortie publique concernant sa relation de travail avec R. Kelly, qui fait les manchettes depuis qu’un documentaire, Surviving R.Kelly, l’accuse de viol et d’agression sexuelle.

La chanteuse avait collaboré avec l’artiste déchu sur «Do What U Want», une chanson qu’elle regrette désormais d’avoir incluse sur son album Artpop.

«J’ai écrit la chanson et réalisé la vidéo lors d’un moment sombre de ma vie. Mon intention était de créer quelque chose d’extrêmement provocateur, parce que j’étais en colère et que je n’avais toujours pas confronté mon traumatisme qui est survenu dans ma propre vie» indique Lady Gaga sur Twitter.

La star pop indique qu’elle soutient toutes les victimes d’agressions sexuelles et qu’elle ferait les choses différemment, si elle le pouvait.

«Si je pouvais revenir en arrière et parler à mon moi plus jeune, je lui dirais de suivre une thérapie, afin de pouvoir comprendre l’état de confusion post-traumatique dans lequel j’étais. Et si la thérapie n’était pas disponible pour moi ou quiconque dans ma situation, de demander de l’aide et de parler aussi ouvertement et honnêtement que possible de ce que nous avons vécu. Je ne peux pas revenir en arrière, mais je peux continuer de soutenir les femmes, les hommes et les personnes de toutes identités sexuelles et de toutes races, qui ont été victimes d’agressions sexuelles.»

Surviving R.Kelly fait actuellement de nombreuses vagues aux États-Unis, et selon TMZ, aurait même déclenché une enquête criminelle à propos des multiples allégations d’agressions sexuelles soulevées dans le cadre du documentaire.