Le bon vendeur

Vous détestez magasiner une voiture? Vous craignez les arnaques et les vendeurs malhonnêtes? Je peux vous comprendre.

J’avais jadis le même sentiment lorsque je mettais les pieds dans un commerce de meuble, et que je fusillais du regard le «preneu de commandes» se dirigeant vers moi, aillant me disais-je pour seul objectif de me vendre une damnée garantie prolongée.

Cette perception, je l’avais bien sûr parce que je me suis fait rouler dans le passé. Avec un faux financement à 0%, avec l’achat d’un service d’entretien bidon et d’un sectionnel soi-disant en cuir. Mais surtout, j’avais cette perception parce que contrairement au domaine automobile, j’avais peine à croire que l’on puisse dans la vie être passionné par des matelas et des réfrigérateurs. Alors oui, je fuyais comme la peste les vendeurs d’électronique, d’électroménagers, et de tout ce qui se situe hors de mon champ d’expertise.

Paradoxalement, j’ai toujours eu beaucoup de respect pour le métier de vendeur automobile. Un métier prenant, exigeant, qui requiert compétences et habiletés, doublées d’empathie et de persévérance. Un métier où la passion de l’automobile, mais aussi pour le public est à mon sens primordiale. Et pourtant, il s’agit de l’un des trois pires métiers lorsqu’il est question de confiance. Parce que les «vendeurs de chars», comme les avocats et les politiciens, sont des gens qu’on ne croit pas.

Pourquoi en est-il ainsi? Qu’est-ce qui explique cette image si négative? Parce que comme moi, les gens ont vécu de mauvaises expériences. Se sont fait avoir, se sont fait flouer. Et parce qu’il y a encore de ces charlatans qui ternissent l’image d’un métier pourtant fascinant.

Si j’ai eu l’idée d’une chronique sur le sujet, c’est que j’ai récemment vécu deux expériences malheureusement typiques, me prouvant l’incompétence de deux vendeurs.

La première concernait un vendeur de produits Toyota uniquement intéressé à écouler ses stocks, sans égards aux besoins du client, et la seconde était relative au manque flagrant de connaissances d’un vendeur Ford, qui parlait constamment à travers son chapeau. Pourtant sympathiques, ces deux types avaient de sérieuses croûtes à manger avant de pouvoir selon moi s’approprier le titre de vendeur automobile.

De bons vendeurs, ça existe

Mes années d’expérience dans le domaine m’ont heureusement aussi prouvé qu’il existe dans le milieu d’excellents vendeurs. Des gens qui gagnent très bien leur vie, qui vendent beaucoup, mais qui ne le font pas avec l’œil du tigre. Des gens qui se passionnent véritablement pour leur produit, et qui en ont long à dire sur le sujet. Des gens techniques, qui connaissent également l’offre des concurrents, et qui savent mettre leur produit en lumière. Des gens qui sans qu’on leur impose, feront un suivi serré avec leur clientèle, laquelle leur sera fidèle et reviendra.

Le genre de personne qui ne passera pas d’une concession à l’autre chaque six mois, parce que lorsqu’elle s’investit dans un boulot, elle le fait à fond. Le genre de personne à l’affût des promotions, en mesure de trouver des solutions, qui saura répondre à toutes vos questions et surtout, qui ne passera pas son temps à faire l’aller-retour entre son bureau et celui de son directeur pour obtenir approbation. Parce que son directeur lui fait confiance.

Également, une personne qui saura déceler les mensonges du client. Oui! Parce que les clients mentent souvent plus que les vendeurs. Même ceux qui ne le font pas dans leur quotidien, mais qui par peur de se faire avoir, le font face à un vendeur automobile. Ce dernier, si compétent, tirera avantage de ce mensonge pour le retourner vers le client qui réalisera sans même devoir avouer son inconduite, qu’il n’avait pas besoin de le faire.

Se fier à son instinct

En tant que client, vous êtes aussi en mesure de distinguer le bon du moins bon vendeur. Ses années de service dans la concession vous en diront long, mais cela ne signifie pas non plus qu’un vendeur nouvellement engagé ne saura pas vous satisfaire.

A-t-il répondu à vos questions? A-t-il été à la hauteur de vos attentes? Vous en a-t-il appris? Vous sentiez-vous sous pression? Et surtout, avez-vous eu un sentiment de confiance de sa part et des autres membres de la concession que vous auriez pu croiser?

Telles sont des questions que vous devriez vous poser après une première rencontre. Je dis première rencontre, puisque je déconseille toujours de signer sur-le-champ. Le risque de déception ou de vivre ce que j’appellerais le syndrome post-achat est alors trop grand.

Le respect du métier

Changer la perception du public face au métier de vendeur automobile ne sera pas tâche facile. Parce qu’éliminer les vrais charlatans du domaine est un défi colossal, surtout en cette période de pénurie de main-d’œuvre. Comme on dit, ce n’est pas parce qu’on a déjà acheté des voitures dans sa vie qu’on sait comment en vendre. Et ce n’est pas parce qu’on a déjà vendu des chaussures ou des réservoirs d’eau chaude qu’on peut du jour au lendemain s’improviser vendeur automobile.

J’imagine qu’il en va de même pour les vendeurs d’appareils électroniques et d’électroménagers que j’ai trop longtemps méprisés. Mes excuses. Voilà pourquoi aujourd’hui, avant d’entrer en magasin, je donne la chance au coureur. Sans être sur la défensive. À lui de me prouver sa compétence, son expertise, son savoir-faire. Et s’il bégaie, qu’il demande à un collègue, qu’il fouille sur son cellulaire pour trouver réponse à mes questions, il perdra la partie. Tout simplement.

En terminant, si vous êtes parmi les 200 000 qui visiteront prochainement le Salon de l’Auto de Montréal, faites le test. Adressez-vous aux vendeurs sur place. Posez des questions, prenez des infos. Vous distinguerez facilement ceux qui sont heureux de vous aider de ceux qui aimeraient bien se trouver ailleurs.

Ne me reste en attendant qu’à lever mon chapeau à ceux qui prennent ce métier à cœur. Un métier que j’affectionne et que j’aurais assurément aimé pratiquer.