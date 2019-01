Le CH face à un rival en grande difficulté

Le Canadien de Montréal visitera jeudi soir les Blues de St. Louis, l’une des pires équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH) cette saison.

En effet, les Blues pointent au 28e rang du classement général de la LNH, en raison d’une fiche de 17-20-4 bonne pour 38 points.

À St. Louis, seul Ryan O’Reilly, récemment acquis des Sabres de Buffalo, a une bonne campagne grâce à une récolte de 40 points et un différentiel de +10. Les autres vedettes, Vladimir Tarasenko et Brayden Schenn, n’ont amassé que 24 points, maintenant des horribles différentiels de -14 et de -8, respectivement.

Les Blues ont été défaits à leur dernier match, 3 à 1, par les Stars de Dallas.

De son côté, le Canadien a vaincu les Red Wings de Detroit 3 à 2 lors de son dernier duel, mardi. C’était Antti Niemi qui était devant le filet du CH. Donc, selon la logique, Carey Price devrait retrouver sa place.

Pour sa part, l’attaquant Nicolas Deslauriers sera en uniforme et disputera son 300e match en carrière dans la LNH. Par ailleurs, Charles Hudon a été retranché, tout comme l’arrière Mike Reilly. Conséquemment, Karl Alzner aura droit à un premier match de la LNH depuis le 24 novembre.

Quant au défenseur Shea Weber, il jouera de nouveau, lui qui avait pris une journée de congé mercredi pour subir des traitements. Lundi, face au Wild du Minnesota, le capitaine du CH avait reçu une rondelle en plein visage. Il avait tout de même pris part au match face aux Wings, mais avec une grille complète pendant l'échauffement; il l'avait enlevée pendant la rencontre.

Dans le camp adverse, Jordan Binnington se retrouvera devant le filet. Il a blanchi les Flyers de Philadelphie, lundi.