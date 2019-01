Le député Louis Lemieux transforme son bureau de circonscription en studio de télé... et c’est fascinant!

Le député caquiste Louis Lemieux semble vouloir utiliser son expérience en télévision au profit de ses fonctions d’élu.

Il a transformé son bureau de circonscription en studio pour une «sorte de web-télé communautaire», peut-on lire dans la description d’une de ses vidéos sur YouTube.

Il se servira de cette plateforme pour faire des entrevues avec différents intervenants qu’il rencontre en tant que député de Saint-Jean.

«Le député va interviewer des gens pour vous, pour que vous sachiez ce que l’on vient me dire en rencontre quand quelqu’un prend rendez-vous», explique-t-il dans la vidéo d’une vingtaine de minutes.

Il présente également le fonctionnement du studio et de sa technologie. À l’aide de cellulaires et d’une tablette, son équipe peut diffuser en direct et changer de plans de caméra.

La Zone AssNat attribue une note parfaite pour l’originalité de M. Lemieux et une mention spéciale au caméraman qui se filme dans le miroir.

Capture d'écran YouTube

C’est tout simplement magique.

À suivre...