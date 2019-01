Parti islamique: tout un programme!

Je vous parlais il y a deux jours du Parti islamique de l’Ontario, qui participera selon toute vraisemblance aux prochaines élections provinciales.

Avez-vous lu le programme de ce parti ?

C’est assez croquignol, merci.

MARIAGE, GENRE, SEXUALITÉ

Voici les grandes lignes...

Dieu (c’est-à-dire Allah) pose les principes qui devront régir la vie publique et privée de tout citoyen. Le Parti islamique de l’Ontario fera en sorte que les systèmes de santé, de justice et d’éducation de la province de même que son système économique respectent les principes et les valeurs du Coran.

Le mariage est une union sacrée entre un homme et une femme. Dieu a créé Adam et Ève, pas Adam et Steve.

Il y a trop de séparations, de divorces et de familles monoparentales. Il faut restaurer la cellule familiale traditionnelle, seule garante du bonheur des enfants.

Allah a créé deux genres : les hommes et les femmes. Il n’y a pas de genres fluides. C’est prouvé par la science.

Étant donné que seul Allah peut donner la vie, le Parti islamique de l’Ontario est contre les fécondations in vitro. De même, étant donné que seul Allah peut enlever la vie, le Parti islamique de l’Ontario est contre l’aide médicale à mourir.

UNE SOCIÉTÉ « PURIFIÉE »

Nous sommes contre l’obscénité, la vulgarité, la nudité et les perversions.

L’alcool, les drogues, le jeu et l’adultère devraient être bannis.

Nous allons graduellement transformer les écoles mixtes de la province en écoles pour filles et écoles pour garçons.

Nous instaurerons un système économique qui ne sera ni capitaliste ni communiste. Les banques ne pourront plus faire payer de l’intérêt.

Le blasphème sera strictement interdit par la loi.

Tous les animaux seront abattus selon le rituel halal.

Voici quelques commentaires que l’on peut lire sur le site internet du Parti islamique de l’Ontario.

« Des millions de félicitations ! »

« J’espère que vous serez élus et que vous nettoierez la saleté qu’est le Canada. »

« Je vais voter pour vous ! La société canadienne est devenue encrassée à cause de la drogue, de la corruption et de la pollution. C’est un grand jour pour le Canada ! »

« Je suis chrétienne, mais je suis d’accord avec plusieurs de vos propositions. Il faut faire quelque chose ! »

UN PACTE DE SUICIDE

S’il voit le jour (le nom a été enregistré, mais le parti n’a pas encore été officiellement fondé), le Parti islamique de l’Ontario deviendra le premier parti politique officiellement religieux au Canada.

Ce qui nous amène à poser la question quiz de la semaine : pourquoi un pays démocratique permettrait à une formation politique de faire la promotion de valeurs antidémocratiques ?

C’est bien beau, défendre la liberté de culte, mais nos chartes des droits et libertés ne sont pas des pactes de suicide, à ce que je sache...

Qu’est-ce qu’on attend pour dire haut et fort qu’au Canada, on ne mêle pas politique et religion ?

Mais je garde espoir.

Je suis sûr que si ce parti voit le jour, les musulmans modérés vont le dénoncer sur la place publique, en disant qu’il ne les représente pas.

Enfin, j’espère.