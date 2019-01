Port de Québec: des investissements de plus de 169 M$ en 2019

L’année 2019 sera marquée par des investissements totalisant plus de 169 M$ au Port de Québec qui compte procéder à une mise à niveau importante de ses infrastructures dont certaines datent de plus de 100 ans.

À l’occasion de la traditionnelle cérémonie de la canne à pommeau d’or, jeudi, le président-directeur général du Port, Mario Girard, a dressé la liste des projets à venir.

Parmi les investissements prévus, une somme de 30 M$ est dédiée à la mise à niveau d’une partie importante des infrastructures portuaires.

«Le Port de Québec, c’est le plus vieux port au Canada. On possède trente quais. La majorité des quais dans le secteur du Foulon sont encore en bois. Ils ont été construits, il y a plus de cent ans», a souligné M. Girard.

Plusieurs interventions serviront entre autres à changer les clés de caisson, entre les quais.

«Chaque année, on doit être extrêmement vigilants sur les inspections. On ne peut pas décider de tout reconstruire le patrimoine portuaire d’un coup sec, mais on a déjà estimé que s’il fallait prendre les quais vraiment âgés et les refaire à neuf, on en aurait pour 300 M$», a-t-il ajouté.

Photo Stevens LeBlanc

Liste de projets

Sur la liste de projets, l’Administration portuaire de Québec (APQ) débutera cette année la réalisation de son second terminal de croisières au quai 30 pour accroître sa capacité d’accueil pour les navires de grand gabarit. Le gouvernement du Québec et la Ville de Québec participe financièrement à ce projet évalué à 30 M$.

Une large part des investissements prévus proviendra de la mise sur pied du terminal maritime d’exportation de grains de la COOP Fédérée, un projet évalué à 106 M$.

Tonnages manutentionnés

En 2018, près de 27,6 millions de tonnes de marchandise ont été manutentionnées dans le Port, ce qui correspond sensiblement au même volume qu’en 2017.

Par ailleurs, le Port a accueilli 230 940 croisiéristes, soit une hausse de 15% par rapport à la précédente saison. Au total, le Port a enregistré 156 visites de navire.