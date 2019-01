Pour la 1re fois en 10 ans

Taekwondo Canada a retenu la ville de Québec, classée 3e destination sportive au Canada, pour la tenue des Championnats nationaux de taekwondo 2019 qui s’ouvrent aujourd’hui (et se poursuivront jusqu’à samedi) au Centre des congrès de Québec. Il s’agit d’une première présentation de ces championnats à Québec en 10 ans. On estime que près de 1 500 spectateurs viendront assister à ces championnats qui réuniront quelque 800 athlètes, entraîneurs et officiels de partout au Canada. Les compétitions sont ouvertes au public.

Pompier retraité

Le début de l’année 2019 (7 janvier) a marqué officiellement le début de la retraite de Michel Labbé, pompier au Service de sécurité incendie de Lévis. Après une carrière bien remplie de 25 ans, l’homme de Saint-Étienne-de-Lauzon pourra maintenant planifier avec sa conjointe Lyne ses projets de camping tout en conservant ses autres passions : la moto (il est président du Red Knights Motorcycle Club Québec IV) et conduire des autobus scolaires. Sa conjointe, ses 4 enfants (Serge, Steeve, Jessica et Terry), ses 7 petits-enfants (dont Félix pour qui son grand-père est synonyme de courage et de détermination) et ses ex-collègues lui souhaitent de profiter pleinement de son nouveau statut de retraité... ou presque.

60 ans

Pauline Roy, de Lévis, jeune retraitée de la Fédération des Caisses Desjardins du Québec, célèbre aujourd’hui son 60e anniversaire de naissance. Originaire de St-Gédéon (Beauce), Pauline profite pleinement depuis 2 ans et demi de sa retraite. Son conjoint, sa famille et ses ami(e)s lui souhaitent une belle journée.

Amour/Humour 2019

Denis Laforest (photo de gauche), directeur général de la Caisse Desjardins de Québec, a accepté la présidence d’honneur du 18e spectacle-bénéfice Amour Humour, au profit de la Fondation pour les Aînés et l’Innovation Sociale (FAIS), qui se tiendra le mercredi 6 février 2019, à 20 h (18 h pour le cocktail dînatoire), au Capitole de Québec. Des artistes de la région assureront la portion amour alors que l’humoriste Michel Barrette (photo) sera là pour la portion humour. Les profits de la soirée permettront à la Fondation de poursuivre sa mission d’améliorer la qualité de vie des personnes aînées et celle des nouveaux arrivants isolés. Renseignements et achat de billets : 418 691-0766 ou en ligne à fondationfais.org.

Rois et reines

Les Championnats nationaux de taekwondo 2019 réuniront les meilleurs athlètes de la discipline au Canada et offriront des catégories de compétition ceinture noire dans les deux disciplines de poomsae et de combat. En plus de se disputer les titres nationaux, les athlètes se disputeront des places de qualification convoitées dans de nombreuses équipes internationales du Canada en 2019, notamment les championnats panaméricains et cadets (Kyorugi et Poomsae) ; et Para panaméricain. La compétition commence chaque jour de 8 h 30 à 18 h environ. La cérémonie d’ouverture officielle aura lieu au Centre des congrès de Québec, à 13 h aujourd’hui.

Anniversaires

Étienne Drapeau (photo), chanteur de Québec issu de Star Académie 2004, 41 ans... Michael Fortier, ancien ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, 57 ans... Janet Jones, actrice américaine, mais surtout, depuis 1988, Mme Wayne Gretzky, 58 ans... Rod Stewart, chanteur britannique, 74 ans... Bernard Derome, ex-lecteur du Téléjournal, 75 ans... Guy Chevrette, député de Joliette (1976-2002), 79 ans.

Disparus

Le 10 janvier 2018. Eddie Clarke (photo), 67 ans, musicien britannique (Fastway et Motörhead)... 2017. Pierrette Saint-Martin Charles, 79 ans, mère du chanteur Gregory Charles... 2016. David Bowie, 69 ans, chanteur, compositeur, producteur de disques et acteur britannique... 2015. Mgr Pierre-André Fournier, 71 ans, archevêque de Rimouski... 1970. Gabrielle Bonheur Chanel, 87 ans, Coco Chanel pour les intimes.