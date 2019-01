Retraite du 16 au 18 janvier: le cabinet Trudeau se réunira à Sherbrooke

OTTAWA – Le Conseil des ministres de Justin Trudeau se réunira à Sherbrooke la semaine prochaine.

Le gouvernement libéral tient régulièrement, en début de session, des retraites à l’extérieur d’Ottawa.

Parmi toutes les questions qui figureront au menu de cette réunion prévue du 16 au 18 janvier, soulignons l’économie canadienne, l’emploi, la diversification du commerce international, la lutte contre les changements climatiques et la protection de l’environnement, a-t-on précisé, jeudi, par communiqué.

«Je suis impatient de rencontrer le Conseil des ministres pour la première fois cette année dans la belle ville de Sherbrooke. Le Québec est au cœur de l’histoire de notre pays et de notre réussite future. Nous continuerons d’appuyer les travailleurs et les industries du Québec et du reste du pays pour bâtir une économie plus forte qui profite à tous les Canadiens», a dit le premier ministre Justin Trudeau.

Six chefs de mission seront aussi du rendez-vous, soit Marc-André Blanchard, représentant permanent du Canada auprès des Nations Unies, Janice Charette, haute-commissaire du Canada au Royaume-Uni, Stéphane Dion, ambassadeur du Canada en Allemagne et envoyé spécial auprès de l’Union européenne, Isabelle Hudon, ambassadrice du Canada en France, David MacNaughton, ambassadeur du Canada aux États-Unis et John McCallum, ambassadeur du Canada en Chine.

Les travaux parlementaires à Ottawa s’amorceront le 28 janvier, donnant alors le signal de départ à l’année électorale, dont le point culminant sera la tenue des élections générales le 21 octobre prochain.