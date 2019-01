High School Musical va avoir une suite et voici tout ce que vous devez savoir

La trilogie de High School Musical reste aujourd’hui un classique des années 2000 et cela fait très longtemps qu’on attend une suite.

Disney avait annoncé que le quatrième volet allait entrer en production dans les prochaines années il y a déjà un moment, mais sans beaucoup de précisions.

Puisque c’est la franchise cinématographique qui a créé le couple le plus iconique des années 2000, on veut plus de détails sur la suite.

Pour patienter, voici tout ce qu’on sait sur High School Musical 4:

(Terminé le basket, on joue au soccer maintenant!)

1. Aucun des acteurs originaux ne fera partie de la distribution

On se souvient bien sûr du quatuor original, composé de Corbin Bleu, Vanessa Hudgens, Zac Efron et Ashley Tisdale.

Aucun des acteurs ne devrait revenir pour la suite. Surtout pas Ashley Tisdale, qui a souvent dit vouloir laisser son personnage de Sharpay dans le passé.

Par contre, l’acteur Bart Johnson, qui jouait le coach Bolton et le père de Troy, a avoué sur les réseaux sociaux vouloir reprendre son rôle.

2. Le film va se pencher sur de nouveaux personnages

Puisque les acteurs originaux sont trop vieux pour reprendre leur rôle, High School Musical 4 va se concentrer sur 5 nouveaux personnages.

Disney veut donc dénicher 5 acteurs inconnus pour les rôles:

Erin: Une joueuse de soccer «badass» qui est la seule fille de l’équipe de l’école. Elle est amoureuse de Derek, un mauvais garçon.

Derek: Sous ses airs de dur à cuire, il a un cœur en or. Il va lui aussi tomber en amour avec Erin, malgré leurs différences. Il est aussi excellent au soccer et il est prof de danse pour des petites filles! #Cute

Campbell: Le cousin de Sharpay, Campbell, est le joueur de soccer étoile et fait également partie de la troupe de théâtre. Il est amoureux d’Erin et n’approuve pas du tout son «crush» pour Derek. Ça sent le triangle amoureux!

Natalie: Elle est une cheerleader au grand cœur et elle est la meilleure amie d’Erin.

Tamara: L’ancienne fille la plus populaire de l’école, Tamara, a vu sa réputation gâchée (on ne sait pas encore pourquoi!) et elle veut redevenir cool.

3. On ne sait pas quand il va sortir, mais on sait où

Aucune date de sortie n’est prévue, mais selon les rumeurs, le film ne sera disponible QUE sur le service sur demande de Disney qui devrait être lancé quelque part en 2019.

Cette plateforme ne présentera que des créations Disney (ce qui veut aussi dire Pixar, Star Wars et Marvel) et devrait coûter moins cher que Netflix.

4. Il n’y aura pas juste un film, une série aussi!

Disney a aussi annoncé une série High School Musical qui devrait probablement sortir avant le film, puisqu’on a plus de détails à son sujet.

La série sera de 10 épisodes, tournée comme un faux documentaire (allô The Office!), et mettra en vedette Joshua Bassett dans le rôle de Ricky, un jeune garçon qui s’inscrit dans la comédie musicale de l’école pour regagner le cœur de son ancienne petite-amie.

On a déjà très hâte de visionner le tout. Vivement l’annonce des dates de diffusion!

