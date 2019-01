Voici la nouvelle flamme du milliardaire Jeff Bezos

Le fondateur d’Amazon et homme le plus riche du monde Jeff Bezos entretiendrait depuis plusieurs mois une relation avec une autre femme, lui qui a annoncé mercredi son divorce.

Selon ce que rapporte TMZ, Bezos fréquenterait Lauren Sanchez, une ancienne animatrice de la populaire émission américaine «So You Think You Can Dance». Des sources près de Sanchez ont confirmé au site spécialisé dans les potins que Bezos et l’animatrice ont amorcé une relation dans les derniers mois de 2018.

Lauren Sanchez était mariée à un agent de vedettes, Patrick Whitesell, mais le couple est lui aussi en procédure de divorce. Selon les informations de TMZ, Bezos et Sanchez ont respectivement commencé à se fréquenter après avoir mis fin à leur relation précédente. Les deux anciens époux seraient également au courant de cette relation depuis plusieurs mois.

Jeff Bezos et son ex-conjointe MacKenzie connaissent Lauren Sanchez et Patrick Whitesell depuis une dizaine d’années, eux qui possèdent une résidence à Seattle, où les Bezos vivent.

Lauren Sanchez est également une pilote d’hélicoptère et d’avion accomplie. Elle possède d’ailleurs un hélicoptère, ainsi qu’une boîte de production.

Dans un tweet publié mercredi, Jeff et MacKenzie Bezos ont annoncé qu’ils mettaient un terme à leur relation après 25 ans de mariage. Jeff Bezos est l'homme le plus riche du monde selon Forbes, qui évaluait sa fortune mercredi à 137 milliards de dollars. Le couple, qui a quatre enfants, s'est rencontré lorsqu'ils travaillaient tous les deux pour la société d'investissements new-yorkaise D.E. Shaw, bien avant que Jeff Bezos ne fonde Amazon.