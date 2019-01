Zoé pour affronter l’hiver!

Par l’un des meilleurs producteurs du Roussillon, cette cuvée bourrée de soleil devrait vous aider à vous moquer du froid!

D’autant qu’avec le porte-monnaie un peu dégarni d’après les Fêtes, c’est le rouge qu’il vous faut! Une base de grenache complétée par 30 % de carignan, il offre un nez accrocheur de fruits noirs, de réglisse, de prune, de garrigue avec un côté salin en arrière-plan. La bouche est sapide et montre un fruit joufflu. Les tanins sont souples, l’acidité est bien présente et la finale laisse une fine impression de cerise et de charbon. Un vin à la fois joyeux et sérieux qui fera malheur avec l’agneau, le porc ou le bœuf, voire le tofu au sésame. Servir à 15-16 degrés. Du bonbon!

Zoé 2017, Parcé Frères, Côtes du Roussillon Villages

16,90 $ - Code SAQ 12212262 – 13,5 % - 1,8 g/l