3 résolutions et 4 vins pour commencer l’année du bon pied!

Avec le millésime 2019 qui débute, voici trois résolutions que je vous invite à prendre :

1. Boire plus de vins du Québec

Ceux qui me lisent depuis un moment auront un sourire en coin en lisant cela. J’ai longtemps été sceptique à propos de la qualité des vins que l’on produit ici. Qu’à cela ne tienne, la qualité générale a énormément progressé depuis quelques années. Sans parler des nouvelles règles qui permettent aux producteurs de vendre en épicerie et de la reconnaissance (enfin !) d’une appellation Indication géographique protégée (IGP) Québec qui annonce de beaux jours pour les vins d’ici. À nous d’en profiter !

2. Boire plus de vins bio

Le vin bio a de plus en plus la cote et c’est tant mieux. Attention : un vin bio n’est pas nécessairement meilleur que celui qui ne l’est pas, mais la qualité étant souvent liée à la matière première, vous avez plus de chances d’avoir du plaisir avec du bio. La mode du vin nature (presque toujours bio) semble quant à elle avoir atteint son sommet. Méfiez-vous tout de même de ceux qui prêchent uniquement par ce genre de vin sans se remettre en question quant aux nombreuses variations de qualité qui les affectent (trop souvent).

3. Boire plus de vins blancs

Au Québec, on boit du rouge ! Selon les derniers chiffres de la SAQ, c’est plus de 60 % des vins achetés. Malgré une progression constante, les vins blancs représentent à peine un tiers des achats des Québécois. Et pourtant, les vins blancs ont tellement à offrir, sans parler du fait qu’ils sont souvent des candidats de choix tant à table que pour la cave. Bref, en 2019, je vous invite à tenter la parité et à essayer plus de vins blancs.

Le Rosé du Calvaire 2017

La Cantina, Vallée d’Oka : Daniel Lalande, propriétaire du vignoble Rivière du Chêne à Saint-Eustache, s’est lancé dans la production de chardonnay et de pinot noir. La cuvée pinot noir est franchement étonnante, tout comme le chardonnay. Le rosé, qui assemble les deux cépages, m’a encore plus emballé. C’est nourri avec des parfums de petits fruits rouges, de ronce et de jujube. Le plan parfait pour mettre un peu de soleil en plein hiver !

12 % Québec | Vin rosé | 19,95 $ | 2 g/l

★★ ½ | $$

CODE SAQ : 13835648

Pinot Grigio Catarratto 2017

Cademusa, Terre Siciliane : Le pinot grigio italien donne trop souvent des vins sucrés et insipides qu’il vaut mieux éviter. Ce n’est pas le cas avec celui-ci, auquel on ajoute du catarratto, un cépage typique de la Sicile. Certes, ce n’est pas complexe, mais les parfums de fruits exotiques sont relevés par une pointe herbacée intéressante. Bonne ampleur en bouche avec une acidité bien maîtrisée. Tout petit prix. Production bio.

13,7 % Italie | Vin blanc | 11,00 $ | 4,1 g/l

★★ | $

CODE SAQ : 13862451

Clos de la Févrie 2016

Domaine La Haute Févrie, Muscadet : Belle découverte que ce muscadet qui en donne beaucoup dans le verre ! C’est limpide comme de l’eau de roche. Un nez bien défini et accrocheur : abricot, miel, iode, fleur blanche et poire. Texture pleine tout en montrant une acidité tranchante. Longue finale saline. Accord parfait avec les huîtres et autres poissons. Production bio.

12 % France | Vin blanc | 18,95 $ | 1,2 g/l

★★★ | $$

CODE SAQ : 10516369

Dehesa La Granja 2011

Fernandes Rivera, Castilla y León : Retour de cet excellent rouge à base de tempranillo élaboré par l’écurie d’Alejandro Fernández, figure de proue de la viticulture espagnole. On perçoit des traces d’évolution dans le vin par son registre secondaire de viande crue, d’écurie et de cuir, mais le fruit est toujours bien présent. C’est charnu. Les tanins sont lisses et bien intégrés. Finale ample qui s’étire sur des notes de prune, de cerise en confiture et de vanille. Un vin savoureux à parfaite maturité. Un rapport qualité/prix exceptionnel. Production bio.

14,5 % Espagne | Vin rouge | 20,80 $ | 2,1 g/l

★★★ ½ | $$

CODE SAQ : 928036

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.

