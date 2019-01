LAFERRIÈRE

Jeanne-d'Arc Delagrave



À l'hôpital Saint-François d'Assise, le 8 janvier 2019, à l'âge de 87 ans est décédée en toute quiétude, madame Jeanne-d'Arc Delagrave, épouse de feu monsieur Colomb Laferrière, fille de feu monsieur Philippe Delagrave et de feu madame Athala Boulet. Elle demeurait à la résidence Saint-François à Charlesbourg et résidait autrefois à Armagh.La famille recevra les condoléances audimanche le 13 janvier 2018 de 19 h à 21 h. Lundi, jour des funérailles, le salon funéraire sera ouvert à compter de 9 h.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Élisa Leblanc (Maxime Arseneau), Pierrette (Mario Isabelle), Gaétane (Bernard Morin), Bruno (Julie Giguère), Pierre (Caroline Boisclair) et Michel; ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants: Cédric Arseneau (Marie-Hélène Verdier) et leur enfants Joseph et Colin, Rosaire-Gil Arseneau (Dominique Déraspe) et leurs enfants Éva, Jean et Camil, son filleul Jean-Philippe Isabelle (Valérie Moore) et leurs enfants Mia et Lucas, Christine Isabelle (François Labrecque) et leur fils Thomas, Alexandre Isabelle (Marie-Pierre Gagné), Jade (Dominic Paquette) et Camille Laferrière, Hubert et Charles Laferrière et leur mère Marie-Claude Breton, Philippe Laferrière, Antoine et Béatrice Laferrière et leur mère Odette Légaré. Elle était la sœur de: feu Henri (feu Cécile Nadeau), feu Isabelle (feu Sylvio Boudreault), feu Maxime (feu Cécile Raymond), feu Alidor (feu Thérèse Boulet), feu Ovila (Georgette Guénette), feu Thérèse (feu Émile Gaudreau), Monique (feu Jacques Boulet), Louise (feu Arthur Wolfe) et Simone (Raymond Gaudreau). Elle est allée rejoindre tous ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Laferrière. Elle laisse plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines et ami(e)s. Un merci spécial à ses ami(e)s, voisins et voisines qui ont toujours su bien l'entourer et lui apporter de nombreuses attentions et une grande bienveillance. Un merci particulier à son compagnon Edgar Perreault et à sa soeur Louise pour leur présence, leur grand soutien et leur dévouement durant son séjour à la résidence. Merci également au personnel dévoué et attentionné de la résidence Saint-François et à l'équipe du 5e étage de l'hôpital Saint-François d'Assise. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique d'Armagh. La direction des funérailles a été confiée à la