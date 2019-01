À Bali comme Julia Roberts

Passionnée de voyage, la comédienne Mylène Mackay entame son année 2019 sous le soleil, à la découverte de Bali. Son inspiration ? Le personnage de Julia Roberts dans le film Mange, prie, aime.

« Ce sera la première fois de ma vie en Asie et l’Indonésie. Je serai toute seule en plus. Je pars trois semaines. Je m’en vais faire du yoga. Je connais tous les bons centres et je connais des gens là-bas qui pratiquent. Je ne pars pas complètement dans la brume », raconte-t-elle, rencontrée à la première de la série Les Honorables, mercredi dernier.

Pour elle, les périples autour du monde sont synonymes de repos et de ressourcement.

« Il faut prendre des vacances lorsqu’on joue autant de personnages. Il faut revenir à soi à un moment donné. J’en ai besoin. Je vais amener le livre Mange, prie, aime, mais je vais le cacher. Je ne veux pas qu’on me voie parce que c’est sûr que tout le monde va là en lisant le livre », s’exclame-t-elle en riant.