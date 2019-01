Accessoires de cuisine: un bouillant début d’année!

À l’intérieur de cette bouilloire électrique série Pro-Line de KitchenAid (1,5 litre, 1440 watts), l’eau bout silencieusement en quelques minutes. On dit que ce modèle se démarque d’ailleurs par sa rapidité ! De plus, il est possible de sélectionner le degré de chaleur désiré, entre 50 et 100 degrés Celsius. Ses parois doubles conserveront l’eau chaude très longtemps, tout en maintenant la surface extérieure froide.