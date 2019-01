Avec les équipes de la MLS qui développent de plus en plus leurs jeunes joueurs par l’entremise de leurs centres de formation, il faut se demander combien de temps durera encore le repêchage.

Les deux premières rondes de l’édition de 2018 ont lieu vendredi à Chicago, alors que les deux autres tours se dérouleront par téléconférence dans les prochains jours.

Si l’on regarde les cuvées des dernières années, elles ont certes produit des joueurs qui se sont inscrits dans la durée, mais aussi beaucoup d’éléments qui n’auront fait que passer.

Regardons alors les premières rondes depuis l’accession de l’Impact à la MLS, en 2012. Nous laisserons de côté le repêchage de l’année dernière parce qu’il est encore trop tôt pour évaluer ces joueurs.

La moitié

Ainsi, si l’on remonte à 2012, il ne reste que huit joueurs évoluant toujours en MLS parmi les 19 sélectionnés par le club montréalais. Le premier choix au total, qui revenait à l’Impact, Andrew Wenger, a annoncé sa retraite au cours de l’automne à seulement 28 ans.

Wenger, qui a aussi joué pour l’Union de Philadelphie et le Dynamo de Houston, n’aura jamais été dominant et aura été, au mieux, un bon col bleu.

Et les exemples comme celui-ci pullulent dans le circuit Garber.

Dans les dernières années, ils sont en effet très rares, les joueurs comme Cyle Larin et Jack Harrison, qui ont permis à Orlando et à New York City FC de récolter une somme d’argent à la suite d’un transfert.

Et surtout, on constate qu’à part la cuvée de 2017, qui est encore très récente, moins de 50 % des joueurs sélectionnés en première ronde évolueront encore dans la MLS en 2019.

Courts passages

S’il faut tirer une conclusion de la cuvée de 2017, c’est que les équipes de la MLS n’hésitent pas à intégrer leurs choix de repêchage à leur formation pour voir ce qu’ils peuvent apporter.

Par la suite, il y a un écrémage naturel qui se fait et ils sont nombreux à disparaître dans les divisions inférieures ou à tout simplement prendre leur retraite.

On n’a qu’à regarder les statistiques des saisons 2013 à 2016 pour mieux comprendre.

Ainsi, 10 joueurs sur 19 choisis en 2013 ne jouent plus en MLS, alors qu’il y en a 6 sur 19 sélectionnés en première ronde en 2014 qui ont plié bagage. Le chiffre passe à 7 sur 21 en 2015 et à 10 sur 20 en 2016. Et c’est sans parler des joueurs qui n’ont jamais joué dans le circuit Garber ou qui sont sans contrat à l’aube de la nouvelle saison.

Formule à revoir

Voilà qui impose peut-être une certaine réflexion quant à la pertinence du repêchage des joueurs issus des rangs universitaires.

Ceux-ci ne sont souvent pas prêts physiquement à jouer dans la MLS en raison du court calendrier de la NCAA. Ils arrivent en MLS et n’arrivent pas à soutenir le rythme d’entraînement.

Peut-être qu’avec le temps, le circuit Garber va se tourner entièrement vers le modèle qui prévaut dans le reste de la planète football, soit le développement à l’interne grâce aux centres de formation dont disposent toutes les équipes de la MLS.

La formule est en train de faire ses preuves si l’on regarde la génération montante, dont font partie Ballou Jean-Yves Tabla et Alphonso Davies, que l’Impact et les Whitecaps de Vancouver ont transférés pour des sommes appréciables au FC Barcelone et au Bayern Munich au cours des derniers mois.

2012

19 choix de première ronde

Retraité/ne joue plus en MLS : 8

Sans contrat pour 2019 : 3

Toujours en MLS : 6

Jamais joué en MLS : 2

2013

19 choix de première ronde

Retraité/ne joue plus en MLS : 10

Sans contrat pour 2019 : 0

Toujours en MLS : 7

Jamais joué en MLS : 2

2014

19 choix de première ronde

Retraité/ne joue plus en MLS : 6

Sans contrat pour 2019 : 0

Toujours en MLS : 8

Jamais joué en MLS : 5

2015

21 choix de première ronde

Retraité/ne joue plus en MLS : 7

Sans contrat pour 2019 : 0

Toujours en MLS : 10

Jamais joué en MLS : 4

2016

20 choix de première ronde

Retraité/ne joue plus en MLS : 10

Sans contrat pour 2019 : 3

Toujours en MLS : 5

Jamais joué en MLS : 2

2017

22 choix de première ronde