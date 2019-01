Loi sur les faillites: Caroline Néron «a pris la bonne décision»

L’entrepreneure Caroline Néron a pris «la bonne décision» de se placer sous la protection de la Loi sur les faillites, selon un spécialiste en marketing numérique.

Jeudi, en entrevue avec TVA Nouvelles, la femme à la tête des magasins de bijoux portant son nom a parlé des difficultés financières de son entreprise : neuf des quatorze boutiques fermeront prochainement et 64 des 152 employés seront licenciés. Les ventes ne sont pas le nœud du problème, la majorité des boutiques sont rentables, mais l’entreprise traîne de lourdes dettes.

Parmi les moyens pris pour redresser la situation, elle fera distribuer ses bijoux par d’autres boutiques, afin d’éviter d’avoir ses propres magasins qui coûtent une fortune en baux commerciaux.

«Elle a fait la bonne chose de prendre le taureau par les cornes, mentionne le spécialiste en marketing numérique Philippe R. Bertrand. Ce n’est pas facile, faire ça, pour un entrepreneur. Elle a pris la bonne décision, elle va pouvoir se placer. Je pense qu’elle va s’en sortir.»

Selon l’expert, l’entreprise a un problème de modèle d’affaires, en s’installant dans des centres commerciaux traditionnels. La tendance est de plus en plus vers les centres commerciaux «de destination», comme le Dix30. De plus, dans les cinq dernières années, les boutiques rapetissent. Plus elles sont grosses, plus elles coûtent cher en baux commerciaux.

Pour diminuer l’impact de ces coûts, M. Bertrand suggère d’aller vers la vente en ligne.