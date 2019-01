GAMACHE, Marcel



Au Centre d'Hébergement Saint-Brigid's Home, le 5 janvier 2019, à l'âge de 84 ans et six mois, entouré de tous les siens, est décédé monsieur Marcel Gamache. Il était l'époux de dame Françoise Beauseigle, fils de feu Norbert Gamache et de feu Blanche Ainsley. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.et de là au cimetière du Parc Commémoratif La Souvenance, 301, rang Ste-Anne, Québec. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Françoise Beauseigle, ses deux fils: Yvon et Patrice (Laura-Lee Bolger); ses petites-filles: Audrey-ann et Bianca. Il laisse également dans le deuil sa sœur Alliette (Clément Chabot), son frère feu Rémi (France Tremblay); ses belles-sœurs: Madeleine (feu Jacques Blanchette), Fabienne (feu Jacques Voyer) et Fernande (feu Dominic Beauseigle) ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'Hébergement Saint-Brigid's Home pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, G1S 3G3 , Tél : 418-683-8666.Site internet : www.cancer.ca