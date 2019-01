CES 2019: Les produits qui changeront (peut-être) votre vie au cours des prochains mois!

L’édition 2019 du Consumer Electronic Show, le fameux salon de l’innovation technologique, est davantage l’année des évolutions que celle des révolutions; à savoir des systèmes intelligents domestiques, des écrans d’ordinateurs et de téléviseurs, ainsi que des technologies prêt-à-porter qui seront sans cesse plus nombreuses et perfectionnées.

Bien que tout ce qui a été dévoilé à la foire CES, qui se tenait du 8 au 11 janvier, ne se retrouvera pas nécessairement au magasin d’électronique du coin, plusieurs produits ont tout de même attiré notre attention, dont plusieurs sont essentiellement des évolutions de ce qui existe déjà ou des produits arrivés à maturité.

Les écrans: toujours plus grands, plus minces... et enroulables!

LG Display a fait tourner bien des têtes avec son écran 65 po OLED si mince qu’il s’enroule dans son boîtier.

Toujours plus grand, plus cher... et plus de K

2019 sera l’année du 8K et des diagonales supérieures à 65 po.

Les écrans 75, 82 et même 98 po vont nous en mettre plein la vue... sauf pour leurs prix qui atteindront eux aussi des sommets.

Si vous êtes pressé, mettre la main sur une dalle Samsung 8K 85 po vous allégera d’au moins 15 000 $ US.

Cela dit, les spécialistes s’accordent pour dire que la vision humaine ne peut distinguer la différence entre une définition 4K et 8K, à moins de s’offrir une dalle monstre.

Il est donc inutile d’aller au-delà du 4K HDR.

Assistants personnels: chaude lutte entre Amazon et Google

Haut-parleurs intelligents, assistants personnels, les appareils intelligents maison des géants Amazon et Google se livrent une féroce concurrence pour occuper le marché.

Outre leurs fonctions d’assistants et de domotique, Google a profité du CES pour lancer le mode interprète (27 langues!) de son produit Home Hub.

Celui-ci accueillait par ailleurs les touristes étrangers au comptoir de l’hôtel Caesars Palace à Las Vegas!

Cela dit, ces assistants personnels demeurent avant tout un phénomène essentiellement américain.

Assistant Google: bientôt sur 1 milliard d’appareils!

Dans la même veine des assistants personnels, l’interface Assistant Google va se retrouver dans pas moins d’un milliard d’appareils dans le monde d’ici la fin du mois, prévoit le géant de l’informatique.

Cette intelligence artificielle vocale sera également intégrée dans l’appli Google Maps, autant dans les téléphones Android que dans ceux d’iOS, la plateforme mobile d’Apple.

On apprend que le fabricant Sonos l’intégrera dans ses haut-parleurs intelligents et que Samsung fera de même pour ses téléviseurs 2019.

Concrètement, vous pourrez parler à votre téléviseur pour le mettre en marche, ajuster le volume, changer de chaîne ou d’entrée vidéo.

Moqueries autour des réseaux et appareils mobiles 5G

Cette grande foire a tourné, c’est le cas de le dire, à la foire d’empoigne.

En deux mots, beaucoup de confusion autour du standard 5G, la prochaine génération de réseau cellulaire appelée à remplacer l’actuel 4G LTE. L’opérateur AT&T a mis à jour trois téléphones intelligents avec le symbole 5G E dans le coin de l’écran à la place du 4G LTE.

Pour tourner la chose en dérision, T-Mobile a fait paraître une vidéo dans laquelle un iPhone était étiqueté 9G!

Un téléphone intelligent à écran... pliant

Côté téléphones intelligents, la seule véritable nouveauté de CES est l’appareil FlexPai à écran pliant de l’entreprise chinoise Royole.

Mi-téléphone, mi-tablette, celui-ci dispose d’un écran 7,8 po et tourne sous Android.

Prix: 1300 $ US... et seulement si vous êtes un développeur américain.

Puis un premier ordinateur quantique par IBM

À l’opposé de l’ordinateur grand public, IBM a profité du CES pour annoncer son tout premier ordinateur quantique commercial: un immense système 20 qubits qui combine un matériel de physique quantique avec des composantes informatiques conventionnelles pour servir à des fins commerciales et de recherche scientifique.

IBM précise que son ordinateur, appelé Q System One, est conçu pour s’attaquer à des problèmes trop complexes pour l’informatique classique.

N’espérez pas en posséder un, le Q System One fait 9 x 9 pieds, un peu comme la taille des premiers ordinateurs des années 60.