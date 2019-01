TANGUAY, Germaine Viger



Au Centre d'Accueil St-Joseph de Lévis, le 15 décembre 2018, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Germaine Viger, épouse de feu Joseph Tanguay. Elle demeurait au Manoir le Beau Rivage à St-Gilles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Diane, Johanne (feu Suzanne Gendreau), Normande, Nathalie, Nancy; ses petits-enfants: François, Jonathan, Émilie, Maggie et Vincent; ses frères Raymond et Léo. Elle était la sœur de feu Lucille et feu Maurice; Elle laisse également dans le deuil sa belle-sœur Gaétane; ses neveux et nièces, parents et ami(e)s. La famille remercie l'équipe du Manoir le Beau Rivage ainsi que le personnel du Centre d'Accueil St-Joseph pour les bons soins prodigués. La famille vous accueillera à laà compter de 12h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'Accueil St-Joseph, ou à la Fondation de l'I.U.C.P.Q., (Fond Luce-Auger pour les soins palliatifs). Des formulaires seront disponibles au salon.