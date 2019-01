Christopher le cochon en visite à Québec

Véritable vedette des médias sociaux, Christopher, le cochon globe-trotter, et son propriétaire, Jonathan Duguay, sont en visite à Québec, après avoir visité de nombreuses villes des États-Unis, dont New York, Las Vegas, Boston, San Francisco. Nathalie Clark les a rencontrés. M. Duguay et elle ont parlé du tempérament calme et chaleureux du joli cochon, de son intelligence, de sa garde-robe ainsi que de son régime alimentaire, qui est principalement végétalien. On apprend aussi qu’il a son propre agent et qu’il fait du bénévolat. On peut suivre ses aventures sur Instagram, Facebook, Twitter et YouTube.