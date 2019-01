Comment aider mon enfant à se contenir?

Ma petite de 18 mois qui va en garderie a adopté depuis un certain temps un comportement agressif envers les autres enfants. Elle tire les cheveux et mord à la moindre occasion, Les éducatrices n’acceptent pas cela. Comment lui passer sa manie sans la punir ni la frapper? Je ne me vois pas faire la discipline à une enfant aussi jeune.

Maman préoccupée

Mais il va falloir la faire la discipline, sinon le comportement de votre enfant va dégénérer. Vérifiez d’abord avec les éducatrices si quelque chose s’est produit pour provoquer chez votre fille cet afflux d’agressivité. Faites la même analyse dans votre environnement familial. On ne frappe pas un enfant et on n’entre pas dans de longues explications avec lui. Mais il faut réagir par un non bien senti quand il agit mal. Des livres existent pour vous guider dans cette tâche et la Dre Nadia Gagnier offre des ateliers-parents qui vous seraient fort utiles.