La Forêt Montmorency, qui a reçu de la neige à profusion cette semaine, est de retour avec sa série « De la forêt à votre assiette ». En compagnie d’un guide naturaliste, vous profitez d’une sortie guidée en raquette tout en récoltant du sapin baumier et en découvrant l’écosystème boréal.

Au retour, après nettoyage et séchage, vous aurez droit à un court atelier culinaire pour en apprendre un peu plus sur l’utilisation du sapin. Le tout se termine par un copieux dîner de mets à saveur boréale !

Cinq sorties sont prévues les dimanches 20 janvier, 3 et 17 février, 10 et 24 mars 2019.

Les places étant limitées à 15 personnes, il est très important de réserver dès que possible. www.foretmontmorency.ca pour plus détails.

Année record pour le Woodooliparc

Photo courtoisie Voisin de la Cache à Maxime à Scott (Beauce) et à 20 minutes des ponts, le Woodooliparc, parc d’amusement thématique qui offre du divertissement et de l’émerveillement pour petits et grands, a connu en 2018 une année record en terme d’achalandage. Pour la première fois dans sa courte histoire, les thématiques offertes ont attiré tout près de 50 000 visiteurs en seulement 5 mois d’opération. L’ouverture tant attendue de « VOL 315, l’ère des dinosaures » (photo), en septembre 2018, ainsi que la version estivale de FRIMA, soit la magie des couleurs, ont attiré de nombreux visiteurs, mais c’est la 3e présentation de « FRIMA, la magie de Noël » (photo) qui s’est distingué avec tout près de 22 000 visiteurs, une augmentation de 10 000 personnes versus 2017. La prochaine saison qui débutera à l’été 2019 s’annonce très prometteuse, de préciser le directeur de l’entreprise, Karl K. Boucher.

Prix Rideau Hommage 2019

Photo courtoisie RIDEAU, l’Association professionnelle des diffuseurs de spectacles, m’annonce que la chorégraphe de renom Hélène Blackburn (photo) est la récipiendaire du prix RIDEAU Hommage 2019. Ce prestigieux prix souligne notamment la contribution de Mme Blackburn à la démocratisation de la danse, à son développement et à son rayonnement sur la scène locale et internationale. C’est en 1989 qu’Hélène Blackburn fonde la compagnie de danse Cas Public, qui a réalisé pas moins de 15 créations, dont plusieurs destinées à la diffusion jeune public, présentées dans des salles réputées au Québec et à travers le monde. En 2018, Cas public a enregistré un total de 144 représentations. Ce prix Hommage lui sera décerné le jeudi 21 février, au Capitole de Québec, lors de la soirée de remise de prix qui clôturera les 5 jours de l’événement RIDEAU, où seront réunis plus de 1200 professionnels du spectacle.

Le Bistro gastronomique

Photo courtoisie Johanne Devin (photo), présidente-directrice générale de WebSelf.net/NovAxis Solutions Inc., a accepté la présidence d’honneur du 17e Bistro gastronomique au profit des Œuvres Jean-Lafrance, qui se tiendra le mercredi 20 mars, dès 18 h, à l’hôtel Le Bonne-Entente de l’arrondissement Sainte-Foy. Les profits de cette soirée seront versés à l’organisme à but non lucratif, qui vient en aide aux jeunes en difficulté en leur offrant des ressources pour les aider à se prendre en main et ainsi devenir autonomes et responsables. La soirée (cocktail dînatoire) sera animée par Pierre Jobin, chef d’antenne à TVA Québec. Achat de billets en ligne à : bistrogastronomique.ca ou oeuvresjeanlafrance.ca.

Anniversaires

Photo courtoisie Claude Giroux (photo), attaquant des Flyers de Philadelphie (LNH), 31 ans... Marián Hossa, ex-joueur de la LNH, 40 ans... Jocelyn Thibault, gardien de buts LNH (1993-2008) avec les Nordiques de 1993 à 1995, et le Canadien de 1995 à 1998, 44 ans... Pierre Pagé, animateur radio à Montréal, 57 ans... Melanie Chisholm, ex-membre des Spice Girls, 45 ans... François Alabrune, ex-consul général de France à Québec (2004-2009), 57 ans... Oliver Platt, acteur canadien, 59 ans.

Disparus