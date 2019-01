De nombreux collaborateurs pour Jean-Charles Lajoie

Mike Bossy, Renaud Lavoie, Yvon Pedneault, Biz et Geneviève Tardif compteront parmi les collaborateurs réguliers de la nouvelle émission «JiC», animée par Jean-Charles-Lajoie, à compter du lundi 14 janvier à 17h, sur les ondes de la chaîne TVA Sports.

C’est ce qui a été annoncé, vendredi, par voie de communiqué.

«En compagnie de sa collaboratrice aux médias sociaux et complice en studio, Geneviève Tardif, Jean-Charles Lajoie offrira aux fans : son réputé éditorial quotidien, les meilleures scènes sportives lors du montage du jour et différents segments tels que le Temple de la renommée avec Yvon Pedneault et Mike Bossy, la Mise en échec avec Renaud Lavoie, le retour du Club du vendredi avec Biz et un nouveau venu, Fred Savard, ainsi que Le Colisée, où l’environnement du studio favorisera les débats corsés», a-t-on indiqué.

L’animateur débattra par ailleurs avec des collaborateurs occasionnels, fanatiques de sport et provenant de tous les milieux. Les noms de Richard Martel, Patrick Lalime, Stéphane Auger, Derek Aucoin, Patrice Bernier, Hassoun Camara et Alain Chainey ont ainsi été dévoilés.

Des experts et des artistes

«À ceux-ci s’ajouteront des experts de TVA Sports tels que Louis Jean, Charles-Antoine Sinotte, Jean-Philippe Bertrand, Frédéric Lord, Vincent Destouches, Nicolas A. Martineau, Nancy Audet et Mikael Lalancette, ainsi que leurs confrères du Journal de Montréal, le columniste Réjean Tremblay, et Mario Dumont de TVA Nouvelles. De plus, Kevin Dubé et Stéphane Cadorette du Journal de Québec s’assureront de couvrir l’actualité sportive de la Vieille Capitale, a-t-on précisé.

«Des artistes passionnés de sport dont Patrick Huard, Patrice Robitaille, Adib Alkhalidey, Jean-Michel Dufaux, Hugo Giroux et Ricardo Trogi passeront en studio au cours de la saison pour parler à tous les fans de sport au Québec.»

En plus de tous les collaborateurs, «JiC» recevra également des invités spéciaux collés à l’actualité.