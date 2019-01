Église et sexualité

Ils se comptent par milliers les jeunes qui ont été violés par des prêtres pervers. Ici comme ailleurs, l’Église a jadis érigé en véritable système le « cover up » de ces agressions, déplaçant les pères fautifs de paroisse en paroisse plutôt que de les exposer, les punir et s’occuper des pauvres victimes. Des personnes blessées dans leur être et marquées à tout jamais.

D’entendre les bonnes âmes pures du clergé affirmer haut et fort que l’enseignement des parties du corps, à raison de 5 heures par année, chez des jeunes de 7-8 ans constitue une forme d’agression, ça dépasse l’entendement. Ceux-ci considèrent qu’à cet âge, les étudiants sont davantage disposés à se faire parler du corps du Christ, plutôt que du corps humain. Ils pensent qu’il est préférable d’entendre parler de Zachée plutôt que de dire pénis, et non pas zizi. Qu’il faudrait que nos jeunes soient sensibilisés à l’Immaculée Conception, plutôt que d’être outillés pour reconnaître un attouchement non désiré et l’importance de le dénoncer.