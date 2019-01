MARTEL, Jeannine



Au Centre d'hébergement Donnacona, le 10 janvier 2019, à l'âge de 89 ans et 9 mois, est décédée madame Jeannine Martel, fille de feu monsieur Joseph Martel et de feu madame Virginie Vaillancourt. Elle demeurait à Donnacona. La famille recevra les condoléances aule samedi 12 janvier 2019, à partir de 14 h 30, suivi d'une liturgie de la Parole à 16 h. Madame Martel laisse dans le deuil ses filles : Madeleine (Richard Côté) et Claudine; ses petits-fils : Sébastien (Virginie Tremblay) et Jean-Philippe (Holly Smith); son frère, sa soeur et ses belles-soeurs : Gérard (Charlotte Germain), Marguerite Martel Gauthier, Carmen Soucy Martel ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel du Centre d'hébergement Donnacona pour les bons soins prodigués ainsi que tous les bénévoles. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, G3L 1W1, www.fsssp.ca