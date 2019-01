Gagnants du Concours Jeune personnalité d’affaires Banque Nationale

En novembre dernier, la Jeune Chambre de commerce de Québec dévoilait les gagnants du concours Jeune personnalité d’affaires. Faites connaissance avec des personnalités qui se sont distinguées par leur apport à la société et leurs réalisations personnelles et professionnelles et qui savent inspirer la communauté d’affaires de la région :

Jessica Lusigant, conseillère au développement des initiatives de la communauté pour la Fondation du CHU de Québec

Patrice Plante, fondateur de Monsieur Cocktail

Jessica Parson, vice-présidente Construction, Immostar

Marie-Eve Arsenault, conseillère en communication chez LGS - une société IBM à Québec

Hubert Cormier, docteur en nutrition et nutritionniste

André Beaulieu Blanchette, président de Développement Solugen

Anya Okuka, directrice du développement des affaires et relève ciblée chez Café Castelo

Joannie Fortin, créatrice du blogue La Folle Qui Court

Félicitations aux lauréats!

Information : jccq.qc.ca