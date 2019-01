Je n’ai plus envie de continuer avec ma femme

Je suis marié depuis 45 ans à une femme qui n’a toujours fait qu’à sa tête en m’imposant ses volontés. Elle a très bien élevé nos deux garçons. Ils réussissent bien chacun dans leur domaine et ils ont des familles dont ils sont fiers. Mais je me pose des questions à l’approche de mes 65 ans et de ma retraite qui sera prise l’été prochain. Ma femme, plus âgée, qui a déjà pris la sienne il y a un an et demi, a toujours été une maîtresse femme qui menait sa maisonnée à la baguette. Dans le temps ça m’arrangeait car je n’avais à me mêler de rien pour que ça marche.

Mais depuis le départ des enfants, je trouve la vie plus difficile et surtout pas très intéressante, car pour ne pas avoir d’arguments, je ferme ma trappe et je la laisse gagner. Vous allez me dire que j’ai toujours fait ça et que je devrais être habitué, mais ce n’est pas le cas. On dirait qu’en vieillissant, j’aurais envie de décider pour moi.

Je ne me vois pas être avec elle 24h/24 à me faire bosser. Surtout que sur certains autres plans de la vie à deux, ç’est pas fort, si vous comprenez ce que je veux dire. Je sais que si je parle aux enfants de l’idée de quitter leur mère pour me donner un peu de bon temps ils vont me comprendre car ils la connaissent. En même temps je sais qu’ils l’aiment et qu’ils vont se trouver pris en sandwich en elle et moi.

Mais ce n’est pas là le pire de ce que j’entrevois si je mets ce projet à exécution. Le pire à mes yeux, c’est le partage du patrimoine. Et ça, j’y tiens à mon patrimoine. C’est moi qui ai toujours gagné le plus, donc c’est moi qui va perdre le plus. Y a-t-il un moyen de traverser ça sans que ça me coûte trop cher?

Un gars qui veut s’affirmer

Est-ce que pour vous la seule façon de vous affirmer c’est de vous séparer? Si ç’est là votre ultime but, et bien vous allez devoir le partager le patrimoine car c’est la loi. Et honnêtement, même si vous avez gagné plus d’argent que votre femme, c’est quand même elle qui semble avoir le plus assumé les tâches de maintient du domicile et d’éducation des enfants, et ça aussi ça vaut de l’argent.

Mais si par contre l’envie de corriger votre apathie devant une femme dominatrice vous tente, ce qui vous éviterait le partage du patrimoine, un travail sur vous-même et une psychothérapie de couple vous ferait le plus grand bien, même à votre âge. Ce qui ne nuirait pas non plus au meilleur fonctionnement de certains autres plans de votre vie à deux si vous voyez ce que je veux dire?