Jordan Weal passe aux Coyotes

Les Coyotes de l’Arizona ont acquis les services de l’attaquant Jordan Weal des Flyers de Philadelphie, vendredi, en échange du défenseur Jacob Graves et d’un choix de sixième ronde au prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Âgé de 26 ans, Weal a inscrit que neuf points, dont trois buts, en 28 matchs cette saison. Il a cumulé 16 minutes de pénalité et affiche un différentiel de -5.

Originaire de Vancouver, le joueur de centre a récolté 42 points, dont 19 buts, en 134 matchs depuis le début de sa carrière dans la LNH.

Il avait été sélectionné en troisième ronde, 70e au total, par les Kings de Los Angeles au repêchage de 2010.

De son côté, Graves n’a toujours pas disputé de matchs dans la LNH. Le défenseur de 23 ans évolue présentement avec les Admirals de Norfolk dans la ECHL.

En 32 matchs cette saison dans l’uniforme des Admirals, le joueur ontarien a enregistré sept points, dont deux buts, et 66 minutes de pénalité en plus de présenter un différentiel de -6.

Les Blackhawks de Chicago et le Lightning ont également transigé vendredi. Les Hawks ont obtenu les services du défenseur Slater Koekkoek et un choix de cinquième ronde au prochain repêchage. En retour, le Lightning a mis la main sur l’arrière Jan Rutta et un choix de septième tour à l’encan 2019.