La cuisine du futur!

Pour mes parents, nés dans les années cinquante, l’an 2000 représentait un nouveau millénaire qui ferait place aux nouvelles technologies, comme des véhicules volants, de la nourriture en comprimé et des appareils de téléportation instantanée.

En 2019, force est d’admettre que nous sommes bien loin de voir dans le ciel des DeLorean volantes (Retour vers le futur), de manger un pâté chinois sous forme de pilules brunes, jaunes et blanches ou même de se téléporter avec le téléfax du vaisseau spatial Romano-Fafard (Dans une galaxie près de chez vous).

Cependant, une nouvelle cuisine allait, quant à elle, faire son apparition et susciter un intérêt bien particulier : la cuisine moléculaire.

Si certains l’ont cataloguée comme cuisine du futur, disons qu’elle a pris une place bien à elle et qu’elle permet de s’amuser en cuisine et d’épater petits et grands. Moi le premier.