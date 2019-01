BANGKOK | Le Canada va accueillir la jeune Saoudienne Rahaf Mohammed Al-Qunun qui était en quête d’asile.

En voyage au Koweït avec sa famille, la jeune femme de 18 ans a décidé de fuguer et est arrivée le week-end dernier à l'aéroport international de Bangkok, où elle a été arrêtée.

Rahaf Mohammed Al-Qunun affirmait vouloir fuir les abus psychologiques et physiques de sa famille et demander l'asile à l'Australie. Elle a aussi affirmé à l'ONG Human Rights Watch qu'elle souhaitait renoncer à l'islam, ce qui la met «sérieusement en danger», souligne l'ONG.

La Thaïlande avait dans un premier temps l'intention de la renvoyer dans son pays à la demande des autorités saoudiennes.

Mais elle s'est barricadée dans une chambre d'hôtel de l'aéroport, postant sur Twitter une multitude de messages et de vidéos désespérés, et accédant immédiatement à la notoriété internationale.

À la suite d'une mobilisation en sa faveur sur les réseaux sociaux, les autorités thaïlandaises, qui effectuent fréquemment des refoulements à la frontière (entre 50 et 100 par an) ont renoncé à la renvoyer contre son gré et l'ont laissée lundi quitter l'aéroport avec des représentants du HCR.