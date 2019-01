Le Courrier des jeunes

La Fondation Petits bonheurs d’école, qui offre aux enfants de milieux moins favorisés de la région de Québec un soutien financier, affectif et moral afin de faciliter leur intégration à l’école primaire, est à la recherche de bénévoles pour son Courrier des jeunes.

Ce Courrier est une relation d’aide établie entre des adultes et des jeunes du primaire d’écoles déterminées. Si vous êtes intéressés, vous devrez suivre une formation en relation d’aide axée sur le Courrier, les 1er, 8, 15 et 29 avril, de 19 h à 22 h, au Cégep François-Xavier-Garneau. L’inscription se terminera le 15 mars. www.petitsbonheursdecole.com/section formulaires ou par téléphone auprès de Françoise Potvin au 418-529-4843.

Nouvelle mouture

La Fédération des pourvoiries du Québec (FPQ) a dévoilé récemment son nouveau Guide de la pourvoirie (photo), un répertoire annuel qui présente plus de 325 fiches détaillées de destinations de vacances au Québec. En plus, le guide inclut encore une fois cette année un cahier culinaire de 10 recettes réalisées par Frédéric Cyr, directeur culinaire au Château Frontenac et chef de l’émission Québec à vol d’oiseau (QVO). Offert à la grandeur de la province au coût de 4,95 $ plus taxes, le Guide de la pourvoirie, édition 2019, se trouve dans la plupart des magasins de chasse et pêche (Latulippe, Pronature, Écotone, etc.), dans les kiosques à journaux, les tabagies, les Canadian Tire, les Walmart, et dans plusieurs salons de chasse, pêche et plein air destinés aux consommateurs. Lors des salons, le guide sera vendu à un prix réduit de 3 $ au kiosque des Pourvoiries du Québec. Il est aussi possible de se procurer le guide en format papier ou virtuel à la boutique en ligne des Pourvoiries du Québec au www.guidedelapourvoirie.com.

Certification Apple

Bravo à l’école Marcelle-Mallet (EMM) de Lévis qui a été reconnue en tant qu’école certifiée Apple pour la période 2018-2021, en raison de son approche novatrice par l’intégration des technologies pour tous les élèves de l’école, et ce, dans toutes les disciplines. Véritables pôles de l’innovation, du leadership et de l’excellence en éducation, les écoles certifiées Apple encouragent la créativité, la collaboration et la pensée critique. Elles intègrent les technologies de façon innovante dans l’apprentissage, l’enseignement et son environnement. C’est une 2e nomination consécutive pour l’EMM qui est l’une des rares écoles francophones de l’est du Canada étant certifiées Apple. Sur la photo, Robin Bernier, directeur général de l’école Marcelle-Mallet, et son équipe d’enseignants.

Histoire du fou à Québec (1608-1850)

La Société d’histoire de Charlesbourg (SHC) invite les passionnés d’histoire et de patrimoine à sa première conférence de l’année, qui sera présentée le mercredi 30 janvier, à 19 h 30, à l’auditorium de la bibliothèque Paul-Aimé-Paiement, au 7950, 1re Avenue, dans le site patrimonial du Trait-Carré de Charlesbourg. La conférencière d’honneur, la psychologue Chantal Vézina (photo), vous entretiendra d’un sujet fort méconnu et somme toute intrigant, celui du phénomène de la folie à Québec et de son impact sur la société environnante. Elle dressera un portrait de la folie en abordant entre autres le statut des « insensés » à Québec, les traitements utilisés à l’époque ainsi que les lieux d’internement. Sur la photo du bas, l’Asile de Beauport vers 1900. Stationnement et entrée gratuits.

Anniversaires

Marie-Claude Paré (photo), présidente et cheffe de la direction de la Fondation du CHU de Québec... Mary J. Blige, chanteuse américaine et actrice, 48 ans... Ben Crenshaw, golfeur professionnel (PGA) depuis 1973, 67 ans... Ann Heggtveit, championne de ski alpin et première Canadienne médaillée d’or en 1960 à Squaw Valley, 80 ans... Jean Chrétien, premier ministre du Canada (1993-2003), 85 ans.

Disparus

Le 11 janvier 2014. Ariel Sharon (photo), 85 ans, militaire israélien, premier ministre (2001-2006)... 2017. Henri Joli-Coeur, 80 ans, cofondateur de Groupe Optimum inc., 2016. David Margulies, 78 ans, acteur américain... 2015. Aline (Achim) Houde, 88 ans, mère des commentateurs Pierre Houde (RDS) et Paul Houde (98,5)... 2015. Anita Ekberg, 83 ans, la « bombe suédoise », la légendaire actrice.