Le «plan d’action» toujours pas prêt pour l’aéroport de Québec

Ce dernier a admis, du bout des lèvres, l’existence de certains désaccords. « Ça se peut qu’ils [les dirigeants de l’aéroport] ne soient pas d’accord avec certaines de nos conclusions et qu’il y ait certains différends. On a des signaux dans ce sens, mais on veut attendre leur réponse officielle », a-t-il ajouté.

Une fois les réponses de l’aéroport obtenues, André Roy espère que son comité sera en mesure de déposer un document « le plus vite possible ».

« Je ne comprends pas. On a des touristes comme jamais, mais on n’a pas de vols. Ça ne marche pas [...] Ce n’est pas une critique de l’aéroport, mais si on perd des vols, il doit y avoir une raison. Pourquoi on perd des vols ? » se demandait-il.