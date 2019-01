Les deux ans de l'attentat de la Grande mosquée de Québec soulignés à l'Université Laval

Une commémoration citoyenne pour souligner les deux ans de l’attentat à la Grande mosquée de Québec aura lieu le 29 janvier à l’Université Laval.

Le rassemblement doit se tenir en soirée dans l’atrium du pavillon Alphonse-Desjardins, deux ans jour pour jour après qu’un tireur ait enlevé la vie de six pratiquants musulmans au Centre culturel islamique de Québec.

Un «comité citoyen laïque et non partisan» veille à l’organisation du rassemblement. Celui-ci sera précédé, dès midi, d’une exposition de photographies et de la «création d’une œuvre collective», entre autres.

Photo d'archives Daniel Mallard

La programmation détaillée de la commémoration n’est pas entièrement établie pour le moment.

Le triste premier anniversaire de la tragédie s’était déroulé dans le stationnement de l’église Notre-Dame-de-Foy, à un coin de rue de la Grande mosquée de Québec. Les premiers min istres Justin Trudeau et Philippe Couillard ainsi que le maire Régis Labeaume étaient notamment présents. Le jour précédent, une messe multiconfessionnelle avait rassemblé musulmans, chrétiens, juifs et autochtones sous un même toit pour se recueillir.

Plus de détails à venir...