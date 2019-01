Les Knights en contrôle

Comme une sortie dans l’un des nombreux casinos de la capitale du jeu peut se transformer en or, le pari à l’égard de la formation s’avère payant pour les participants du Pool national de hockey (PNH) qui mise sur celle-ci depuis l’ouverture du calendrier régulier. Et pour les autres, il n’est pas trop tard, heureusement.

À leurs 12 dernières rencontres devant leurs partisans au T-Mobile Arena, les Golden Knights ont conservé un impressionnant rendement de dix victoires et seulement deux revers au bris d’égalité (10-0-2). Ce retour en force leur a d’ailleurs permis d’effectuer un bond de trois places dans le palmarès du réputé chroniqueur Dan Rosen des 16 meilleures équipes dévoilé chaque semaine sur le site internet de la LNH. Las Vegas gagne trois places, passant de la 10e à la septième. L’équipe du Nevada avait aussi remporté ses sept dernières rencontres en date de jeudi – fiche de 8-0-2. Dans l’Ouest, les Knights ne sont plus qu’à deux points du sommet occupé par les Flames de Calgary.

Si les Golden Knights connaissent autant de succès, c’est en partie à cause des performances étincelantes de Marc-André Fleury, qui est de plus en plus le favori pour remporter le trophée Vezina, remis au meilleur gardien en saison régulière. Cela devient encore plus limpide quand on constate qu’il n’y a aucun porte-couleurs des Golden Knights parmi les 50 meilleurs pointeurs ! Comme quoi le concept d’équipe peut faire une différence frappante. La recette de la saison inaugurale a encore bon goût.