Les uniformes d’Hugo Dubé

Il est chef de police dans Cheval-Serpent, capitaine d’armée dans 5e rang, et maintenant juge dans Les Honorables. Décidément, le comédien Hugo Dubé est un habitué des rôles en uniformes... et ce, au plus grand plaisir de sa conjointe Denise Blais.

« Je trouve ça extraordinaire. Quand ma femme m’a vu en uniforme d’armée, elle m’a dit : “Wohhh ! Il y a quelque chose là !” Je lui ai dit que si elle voulait, je pouvais le porter pour déjeuner ! Ça fait quand même 28 ans que je suis avec la même femme et oh que les uniformes font de l’effet », rigole-t-il, croisé sur le tapis jaune, à la première de la série Les Honorables, mercredi dernier, au Centre des Sciences.

En plus de ces rôles, il fera bientôt sa première apparition dans la populaire série District 31. Enfilera-t-il un nouvel uniforme pour ce rôle ? Le comédien laisse planer le mystère.

« Il y a un nouveau personnage qui s’en vient, soit cette semaine ou la semaine prochaine. J’arrête là », dévoile-t-il sans trop donner de détails.