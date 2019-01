L'Est-du-Québec se relève de la tempête

RIMOUSKI – L'Est-du-Québec se relevait vendredi de la tempête qui a laissé des quantités appréciables de neige. La Gaspésie a été la plus touchée, une quarantaine de centimètres étant tombés mercredi et jeudi.

Gaspé a reçu 41 centimètres alors qu’on en comptait 39 dans la Baie-des-Chaleurs.

Au Bas-Saint-Laurent, une vingtaine de centimètres se sont abattus principalement de mercredi soir à jeudi matin.

À Rimouski, il est tombé 18 centimètres, alors qu’on a mesuré 19 centimètres à Sept-Îles, sur la Côte-Nord.

L’opération déneigement est en cours à Rimouski. Le ramassage de la neige a débuté jeudi soir pour se poursuivre jusqu’à vendredi soir.

Les opérations de chargement de la neige reprendront ensuite dimanche soir. Elles devraient se poursuivre pendant une semaine environ, à moins qu’il y ait d’autres précipitations.

«On commence avec tout ce qui est nos artères principales, les hôpitaux, zones scolaires, écoles, ainsi de suite. On y va comme ça. Par la suite, on va s’étendre vers les quartiers dits plus secondaires», a dit Éric Dionne, coordonnateur des opérations aux Travaux publics à la Ville de Rimouski.

Les équipes demeureront prêtes à intervenir au cours des prochaines heures en raison des vents qui créent de la poudrerie par endroit. Des avis de poudrerie sont d’ailleurs en vigueur au Bas-Saint-Laurent.

«En fin de semaine, c’est sûr qu’on va surveiller le réseau. On a des gens responsables à la maintenance du réseau. On va avoir des gens qui seront déployés selon le besoin», a ajouté M. Dionne.