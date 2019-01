Ligue d’improvisation musicale de Québec : 20 ans!

Fondée en 1999, la Ligue d’improvisation musicale de Québec souligne ses 20 ans cette année, ce qui en fait la plus ancienne au monde! Vingt années pendant lesquelles 99 joueuses et joueurs ont livré pas moins de 2500 improvisations et reçu 900 pénalités. Marie-Christine est allée à la rencontre de celles et ceux qui en mettent plein les oreilles à leur auditoire et de l’arbitre, qui prend un malin plaisir à concocter des thèmes originaux. Voyez le reportage samedi.

Des rencontres exceptionnelles

Ainsi, chaque premier lundi du mois, sur la scène de l’Imperial Bell, deux équipes de quatre musiciens « s’affrontent » en déployant leur talent pour offrir une prestation inédite sur le thème donné par l’animateur et pour ainsi faire vivre des moments uniques au public, sous l’œil aguerri d’un arbitre. Après chaque « pièce », le public se prononce quant à l’équipe qui a offert la meilleure improvisation à l’aide de cartons de vote. Inutile de préciser que la rencontre de musiciens professionnels de tous les horizons – pop, rock, folk, jazz, traditionnel – suscite des surprises et une foule d’émotions.

Un essai devenu tradition

La Ligue d’improvisation musicale de Québec a vu le jour en 1999 alors que des musiciens se sont regroupés pour faire un essai en s’inspirant de l’improvisation théâtrale. L’expérience s’est révélée concluante, si bien qu’ils ont décidé de la renouveler. Les premières années d’improvisation se sont déroulées au Fou-Bar, puis à la salle Multi de la Coopérative Méduses. Ces dernières années, les musiciens se retrouvaient au Cercle. Depuis octobre 2018, c’est à l’Impérial que les soirées d’improvisation se déroulent.

Envie d’assister à un match d’impro? Rendez-vous le premier lundi de chaque mois à l’Imperial Bell. Information et billets : impromusicale.com