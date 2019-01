[PODCAST] Nos prédictions dans La Zone payante pour la plus belle fin de semaine de football de l'année

On va se dire les vraies affaires, la fin de semaine d'action qui débute samedi après-midi à Kansas City est la plus belle de la saison.

Les meilleures formations entrent en scène, il y a un bon ménage de fait parmi les prétendants, le spectacle est relevé et on a QUATRE matchs à se mettre sous la dent!

Dans cette édition de La Zone payante, l'animateur Matthieu Boivin et les journalistes Stéphane Cadorette et Jean Carrier exposent leurs analyses et prédictions en vue des duels Colts-Chiefs, Cowboys-Rams, Chargers-Patriots et Eagles-Saints! Nous revenons rapidement sur la victoire des Tigers de l'Université de Clemson et nous discutons de la valse des entraîneurs dans le circuit Goodell.

Bon week-end de football! Merci d'être à l'écoute de La Zone payante!