Portions : 4

Préparation : 10 min

Cuisson : 20 min

Ingrédients

250 ml (1 tasse) de riz basmati

500 ml (2 tasses) de bouillon de poulet à teneur réduite en sodium

15 ml (1 c. à s.) d'huile de canola (pour le saumon)

480 g (environ 1 lb) de saumon frais avec la peau

30 ml (2 c. à s.) d'assaisonnement cajun (pour le poisson)

15 ml (1 c. à s.) d'huile de canola (pour les légumes)

20 mini tomates

1 poivron vert, coupé en très fines lamelles

1 oignon espagnol, coupé en très fines lamelles

375 ml (1 ½ tasse) de maïs en grains surgelé

(1 ½ tasse) de maïs en grains surgelé Au goût, sel et poivre

Préparation

1. Préchauffer le four à 230 °C (450 °F).

2. Rincer à l’eau froide le riz à l’aide d’un tamis.

3. Dans une grande casserole, mettre le riz et le bouillon de poulet. Couvrir et porter à ébullition. Remuer. Couvrir et cuire à feu doux 20 minutes ou jusqu’à ce que le liquide soit absorbé. Laisser reposer à couvert.

4. Huiler le saumon et frotter l’assaisonnement cajun sur le côté sans peau du saumon (voir note « À prévoir »). Couvrir un plat allant au four d’une feuille de papier parchemin et y déposer le poisson, côté peau vers le bas. Cuire au four 15 minutes, ou jusqu’à ce que la chair du poisson se détache facilement à la fourchette.